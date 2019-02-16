Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

1 saat önce

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORSehic- Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Jasmin Scuk, Taylan, Rashad Muhammet, Obertan, Edouk, OpsethSAKAT: TolgaCEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B 30 TL, Maraton 20 TL, Kale Arkası 10 TL, Misafir Tribünü 10 TLDEMİR GRUP SİVASSPORTolgahan- Douglas, Bjarsmyr,...

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri, System.String[]
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Sehic- Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Jasmin Scuk, Taylan, Rashad Muhammet, Obertan, Edouk, Opseth

SAKAT: Tolga

CEZALI: Yok 

BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B 30 TL, Maraton 20 TL, Kale Arkası 10 TL, Misafir Tribünü 10 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Tolgahan- Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Diabate, Hakan, Ndinga, Rybalka, Emre, Kone

SAKAT: Torje

CEZALI: Ziya

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TRABZONSPOR

Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Novak (Uğurcan belirsiz)

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü 25 TL.

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Welinton, Steven Coulker, Baiano, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Taha, Jr. Fernandes, Cisse

SAKAT: Obi, Sackey

CEZALI: Tzavellas, Nsakala

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İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung- Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Chery, Deniz, Umut, Kravets

SAKAT: Sakıb, Oğuzhan, Bilal 

CEZALI: Kucher

BİLET FİYATLARI: Batı Alt 40 TL, Doğu Alt 25 TL, Doğu Üst 20 TL, Kuzey Üst 15 TL, Kuzey Alt 15 TL, Misafir Tribünü 20 TL

GÖZTEPE 

Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Alpaslan, Castro, Halil, Gouffran, Deniz 

SAKAT: Traore 

CEZALI: Borges, Yasin, Serdar

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KASIMPAŞA 

Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Koita, Perica

SAKAT: Veigneau, Josue Sa 

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası 60 TL,  Açık Maraton 60 TL

GALATASARAY 

Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

SAKAT: Mariano* 

CEZALI: Yok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:43 Kaynak: DHA

Serkan Egemen, Kale, Spor
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