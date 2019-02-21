Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

9 dakika önce

GÖZTEPE Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome SAKAT: Traore, Atakan CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: VIP 270 TL, Numaralı 189 TL, Kuzey kale arkası 22 TL, Misafir Tribün 28.

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;, System.String[]
GÖZTEPE 

Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome 

SAKAT: Traore, Atakan 

CEZALI: Yok 

BİLET FİYATLARI: VIP 270 TL, Numaralı 189 TL, Kuzey kale arkası 22 TL, Misafir Tribün 28.5 TL

TRABZONSPOR 

Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak- Sosa, Yusuf- Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Ibanez (Uğurcan, Amiri belirsiz)

CEZALI: Yok

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ÇAYKUR RİZESPOR 

Gökhan- Abarhoun, Awaziem, Moroziuk, Melnjak, Saadane, Azubuike, Boldrin, Umar, Aatif, Muriç

SAKAT: Petrucci

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Maraton 15, Kapalı Dağ 5, Kapalı Deniz 5, Kale Arkası 5, Misafir Tribünü 5 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Ertaç- Chebake, Mustafa, Mina, Bülent, Barış, Murat Yıldırım, Ahmet, Donald, Aleksic, Ömer 

SAKAT: Bifouma, Kamara, Rahman, Pereira, Murat Akça, Guilherme

CEZALI: Adem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:31 Kaynak: DHA

Beto, Kale, Spor
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