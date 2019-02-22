Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

1 saat önce

DEMİR GRUP SİVASSPOR Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, KoneSAKAT: Torje*CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP 54 TL, Maraton 22 TL, Kuzey Kale Arkası 14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Takım Tribünü 14,5 TLANTALYASPORFerhat- Salih, Diego Angelo,...

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri, System.String[]
DEMİR GRUP SİVASSPOR 

Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone

SAKAT: Torje*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP 54 TL, Maraton  22 TL, Kuzey Kale Arkası  14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Takım Tribünü 14,5 TL

ANTALYASPOR

Ferhat- Salih, Diego Angelo, Nazım Sangare, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton, Doğukan, Fredy, Mevlüt 

SAKAT: Celustka

CEZALI: Boffin

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Welinton, Coulker, Baiano, Sackey,Tzavellas, Ozan, Efecan, Campos, Villafanez, Cisse

SAKAT : Obi, Jr Fernandes 

CEZALI : Yok

BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL

KASIMPAŞA 

Ramazan- Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Khalili, Sadiku, Tarkan, İlhan, Trezeguet, Perica (Koita)

SAKAT: Josue

CEZALI: Pavelka 

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 

Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu (Serdar), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda (Elia), Robinho 

SAKAT: Clichy, Epureanu* 

CEZALI: Yok 

BURSASPOR

Muhammed- Barış, Ertuğrul, Vergini, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Shehu, Lima, Latovlevici (Yusuf), Sakho

SAKAT: Kubilay, Tunay

CEZALI: Yok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:03 Kaynak: DHA

Güney, Kale, Spor
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