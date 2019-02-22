Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone
SAKAT: Torje*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 54 TL, Maraton 22 TL, Kuzey Kale
Arkası 14,5 TL, Güney
Kale Arkası 11 TL, Misafir Takım Tribünü 14,5 TL
ANTALYASPOR
Ferhat- Salih, Diego Angelo
, Nazım Sangare, Chico, Charles, Hakan Özmert
, Amilton, Doğukan, Fredy, Mevlüt
SAKAT: Celustka
CEZALI: Boffin
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Welinton, Coulker, Baiano, Sackey,Tzavellas, Ozan, Efecan, Campos, Villafanez, Cisse
SAKAT : Obi, Jr Fernandes
CEZALI : Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL
KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Khalili, Sadiku, Tarkan
, İlhan, Trezeguet, Perica (Koita)
SAKAT: Josue
CEZALI: Pavelka
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu (Serdar), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda (Elia), Robinho
SAKAT: Clichy, Epureanu*
CEZALI: Yok
BURSASPOR
Muhammed- Barış, Ertuğrul, Vergini, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Shehu, Lima
, Latovlevici (Yusuf), Sakho
SAKAT: Kubilay, Tunay
CEZALI: Yok