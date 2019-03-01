Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

1 saat önce

BURSASPOR Muhammed- Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Shehu, Yusuf, Aytaç, Latovlevici, SakhoSAKAT: Tunay, KubilayCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Goldsıt 1963 Tribünü 250 TL, VIP 1.Balkon 150 TL, VIP 2.

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;, System.String[]
BURSASPOR 

Muhammed- Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Shehu, Yusuf, Aytaç, Latovlevici, Sakho

SAKAT: Tunay, Kubilay

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI:  Goldsıt 1963 Tribünü 250 TL, VIP 1.Balkon 150 TL, VIP 2.Balkon: 150 TL, Batı Alt Tribün 125 TL, Doğu Alt Tribün 30 TL, Doğu Üst Tribün  25 TL, Güney Kale Arkası 10 TL, Tofaş Tribünü 10 TL, Misafir Tribünü 13 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 

Lung-Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Kucher, Mansah, Şamil, Chery, Deniz, Umut, Kravets

Sakat: Sakıb, Oğuzhan, Bilal

Cezalı: Atila

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 100 TL, 2. Kategori: 70 TL, 3. Kategori: 50 TL, 4. Kategori: 40 TL, Misafir: 50 TL

BEŞİKTAŞ

Karius-Adriano-Vida-Mirin-Caner-Atiba-Dorukhan-Quaresma-Ljajic-Güven-Burak

SAKAT: Kagawa, Gökhan Gönül

CEZALI: Necip Uysal

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FENERBAHÇE 

Volkan, Dirar, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Tolgay, Zajc, Alper, Slimani

SAKAT: Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin

CEZALI: Sadık Çiftpınar

BİLET FİYATLARI: Fenerium/Maraton Alt D-F: 305 TL, Fenerium Alt G/Maraton Alt C: 250 TL, Fenerium Alt H: 210 TL, Fenerium Üst E: 140 TL, Fenerium Üst H-I: 115 TL, Migros: 40 TL, Misafir: 52 TL

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan - Abarhoun, Awaziem, Melnjack, Moroziuk - Abdullah, Azubuike, Boldrin, Umar, Aatif, Muriç

SAKAT: Petrucci

CEZALI: Yok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:37 Kaynak: DHA

Fenerium Mağazası, Mustafa Fehmi Kubilay, Yenikadinda Gösterme, Spor
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