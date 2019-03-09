Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

1 saat önce

AYTEMİZ ALANYASPORHaydar- Welinton, Steven Coulker, Baiano, Ceyhun, Tzavellas, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, SackeyBİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TLBB ERZURUMSPORSehiç- Kanstrup, Lokman, Tolga (Serkan) Leo, Scuk, İbrahim, Emrah,...

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri, System.String[]
AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Welinton, Steven Coulker, Baiano, Ceyhun, Tzavellas, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, Sackey

BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL

BB ERZURUMSPOR

Sehiç- Kanstrup, Lokman, Tolga (Serkan) Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Eduok, Opseth, Obertan

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GÖZTEPE 

Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Ghilas 

SAKATLAR: Traore, Atakan, Poko*

CEZALI: Kadu 

BİLET FİYATLARI: VIP 161 TL, numaralı 108 TL, kuzey kale arkası 22 TL, misafir tribün 28,5 TL

KASIMPAŞA 

Scuffet- Popov, Veysel, Sa, Veigneau (Hafez), Sadiku, Pavelka, Tarkan, Koita, Trezeguet, Perica

SAKAT: Yok

CEZALI: Ben Youssef

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ÇAYKUR RİZESPOR 

Gökhan- Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Koray, Saadane, Abdullah, Boldrin, Nakoulma, Umar, Muriç

SAKAT: Petrucci - Aatif, Azubuike*

CEZALI: Moroziuk

BİLET FİYATLARI: Maraton 15 TL, Kapalı Deniz 5 TL, Kapalı Dağ 5 TL, Kale Arkası 5 TL, Misafir 5 TL

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 

Lung- Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Deniz, Varela, Umut, Kravets

SAKAT: Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Bilal Başaçıkoğlu, Bernard Mensah

CEZALI : Yok

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BEŞİKTAŞ

Karius- Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Medel (Oğuzhan), Quaresma, Ljajic, Lens, Burak

SAKAT: Yok

Cezalı: Dorukhan

BİLET FİYATLARI:  VOLVO 1903 C 800 TL, VOLVO 1903 B - D 750 TL, VOLVO 1903 A - E 680 TL, VIP 680 TL, 1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 205 TL, 4. Kategori 195 TL, 5. Kategori 165 TL, 6. Kategori 150 TL, 7. Kategori 100 TL, 8. Kategori 90 TL

ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Milosevic

SAKAT: Jahovic, Yatabare

CEZALI: Ferhat Öztorun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:47 Kaynak: DHA

Ceyhun, Tolga Serkan, Serkan, Spor
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