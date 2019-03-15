Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri
1 saat önce
ATİKER KONYASPORSerkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Trarore, Milisevic, Mücahit CanSAKAT: Jahovic, Yatabare, DiagneCEZALI: Fofana BİLET FİYATLARI : Batı Alt D - 75 TL, Batı Alt CE 60 TL, Batı Alt BF 50 TL, Batı Alt AG 40 TL, Batı Üst BC 40 TL,...
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Trarore, Milisevic, Mücahit Can
SAKAT: Jahovic, Yatabare, Diagne
CEZALI: Fofana
BİLET FİYATLARI : Batı Alt D - 75 TL, Batı Alt CE 60 TL, Batı Alt BF 50 TL, Batı Alt AG 40 TL, Batı Üst BC 40 TL, Batı Üst AD 30 TL, Doğu Alt D 30 TL, Doğu Alt CE 30 TL, Doğu Alt BF 25 TL, Doğu Alt AG 20 TL, Doğu Üst D 30 TL, Doğu Üst CE 25 TL, Doğu Üst BF 15 TL, Doğu Üst AG 10 TL, Kuzey Kale Arkası 7,50 TL, Güney Kale Arkası 7,50 TL, Misafir Tribünü 9,75 TL
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Aberhoun, Awaziem, Melnjak, Morozuik, Azubuike, Musa, Boldrin, Aatif, Umar, Muriç
SAKAT: Petrucci
CEZALI: Yok
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AKHİSARSPOR
Lukac- Zeki, Caner, Musa, Kadir, Sissoko, Rotman, Serginho, Barbosa, Manu, Bokila
SAKAT: Cocalic, Eray, Mustafa Yumlu, Cikalleshi
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı 1. Kategori 15 TL, 2. Kategori 10 TL, 3. Kategori 6 TL, 5. Kategori, Kale Arkası ve Misafir Tribünü 5 TL
KASIMPAŞA
Ramazan- Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Sadiku, Pavelka, Khalili, Hafez, Trezeguet, Perica
SAKAT: Josue Sa*
CEZALI: Tarkan
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehic- Tolga, Lokman, Kanstrup, Leo, Scuk (Taylan Antalyalı), İbrahim, Emrah, Edouk, Munsy, Obertan
SAKAT: Egemen*, Samed Ali Kaya,Rashad Muhammed*
CEZALI : Sunu
BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B 60 TL, Maraton 40 TL, Kale Arkası 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL
TRABZONSPOR
Uğurcan- Toure, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Amiri, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Onazi, Pereira, Kanil Ahmet, Abdülkadir Ömür
CEZALI: Yusuf
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ANTALYASPOR
Boffin- Nazım, Diego, Charles, Chico, Fredy, Doğukan, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton
SAKAT: Salih, Tarık
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı 40 TL, Doğu 20 TL, Kale Arkası 10 TL, Misafir Tribünü 13 TL, VIP 75 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Baiano, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan, Villafanez, Sural, Cisse
SAKAT: Obi, Campos, Fernandes
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ
Karius- Gökhan Gönül, Medel, Vida, Adriano, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Kagawa, Ljajic, Burak
SAKAT: Mirin*
CEZALI: Yok
GÖZTEPE
Beto- Gassama, Titi, Kadu, Agbenyenu, Poko, Borges, Castro, Yasin, Halil, Jerome
SAKAT: Traore, Atakan
CEZALI: Yok
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:30 Kaynak: DHA
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