Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

1 saat önce

EVKUR YENİ MALATYASPORFernolle, Seth, İssam, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Barış, Adem, Aleksic, Guilherme, ErenSAKAT: KamaraCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt: 60 TL, Batı Üst: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Güney Alt: 5 TL, Güney Üst: 5 TL, Kuzey Alt: 5 TL, Kuzey Üst: 5 TL, Misafir:

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;, System.String[]
EVKUR YENİ MALATYASPOR

Fernolle, Seth, İssam, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Barış, Adem, Aleksic, Guilherme, Eren

SAKAT: Kamara

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 60 TL, Batı Üst: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Güney Alt: 5 TL, Güney Üst: 5 TL, Kuzey Alt: 5 TL, Kuzey Üst: 5 TL, Misafir: 5 TL

ANKARAGÜCÜ

Altay Bayındır, Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Wildred Moke, Sedat Ağçay, Hector Canteros, Hadi Sacko, Tyler Boyd, Dever Orgill

SAKAT: Brice Dja Djedje

CEZALI: Yok

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İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Kucher, Şamil, Hasan Hüseyin, Chery, Varela, Umut, Kravets

SAKAT: Oğuzhan Berber, Bilal Başaçıkoğlu, Bernard Mensah, Sakıb Aytaç

CEZALI: Deniz Türüç

BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Kuzey Üst: 15 TL, Kuzey Alt: 15 TL, Misafir Tribünü: 20 TL

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Mahmut, Attamah (Epureanu), Kudryashov, Gökhan, İrfan, Visca, Mossoro, Arda, Robinho 

SAKAT: Clichy, Demba Ba, Epureanu*

CEZALI: Emre

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BURSASPOR

Okan, Shehu, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Latovlevici, Saivet, Yusuf, Sakho

SAKAT: Tunay, Barış

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü: 500 TL, 1. Kategori: 300 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 120 TL, 4. Kategori: 100 TL, 5. Kategori: 50 TL, 6. Kategori: 50 TL, Misafir: 65 TL

GALATASARAY

Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Emre - Ndiaye - Feghouli, Fernando, Belhanda, Onyekuru - Diagne

SAKAT: Nagatomo

CEZALI: Yok

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

Güney, Murat Yıldırım, Spor
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