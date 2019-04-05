Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri
1 saat önce
DEMİR GRUP SİVASSPORTolgahan- Douglas, Braz, Fatih, Uğur, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone SAKAT: Muhammet, Ziya Erdal*CEZALI: BjarsmyrBİLET FİYATLARI: VIP 54 TL, Maraton 22 TL, Kuzey Kale Arkası 14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Tribünü 14,5 TLİSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR...
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Douglas, Braz, Fatih, Uğur, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone
SAKAT: Muhammet, Ziya Erdal*
CEZALI: Bjarsmyr
BİLET FİYATLARI: VIP 54 TL, Maraton 22 TL, Kuzey Kale Arkası 14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Tribünü 14,5 TL
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Chery, Deniz, Umut, Kravets
SAKAT: Sakıb Aytaç, Bilal Başaçıkoğlu, Asamoah Gyan, Bernard Mensah
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar Yılmaz- Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam, Sackey, Efecan Karaca, Djalma Campos, Cisse
SAKAT : Obi, Steven Caulker
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL
BURSASPOR
Muhammed- Ertuğrul, Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Yusuf, Saivet, Tunay, Umut Nayir
SAKAT: Diafra Sakho, Barış, Shehu*
CEZALI: Yok
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GALATASARAY
Muslera- Mariano, Semih, Marcao, Emre, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne
SAKAT: Kostas Mitroglou, Nagatomo*
CEZALI: Christian Luyindama, Badou Ndiaye
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL, 5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir Tribünü 80 TL
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Fernolle- İssam, Mina, Robin, Erkan, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Ömer
SAKAT: Mustafa Akbaş
CEZALI: Yok
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:04 Kaynak: DHA
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