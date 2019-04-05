Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

1 saat önce

DEMİR GRUP SİVASSPORTolgahan- Douglas, Braz, Fatih, Uğur, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone SAKAT: Muhammet, Ziya Erdal*CEZALI: BjarsmyrBİLET FİYATLARI: VIP 54 TL, Maraton 22 TL, Kuzey Kale Arkası 14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Tribünü 14,5 TLİSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR...

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri, System.String[]
DEMİR GRUP SİVASSPOR

Tolgahan- Douglas, Braz, Fatih, Uğur, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone 

SAKAT: Muhammet, Ziya Erdal*

CEZALI: Bjarsmyr

BİLET FİYATLARI: VIP 54 TL, Maraton 22 TL, Kuzey Kale Arkası  14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Tribünü 14,5 TL

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR    

Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Chery, Deniz, Umut, Kravets

SAKAT: Sakıb Aytaç, Bilal Başaçıkoğlu, Asamoah Gyan, Bernard Mensah

CEZALI: Yok

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar Yılmaz- Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam, Sackey, Efecan Karaca, Djalma Campos, Cisse

SAKAT : Obi, Steven Caulker

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL

BURSASPOR

Muhammed- Ertuğrul, Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Yusuf, Saivet, Tunay, Umut Nayir

SAKAT: Diafra Sakho, Barış, Shehu*

CEZALI: Yok

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GALATASARAY

Muslera- Mariano, Semih, Marcao, Emre, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne

SAKAT: Kostas Mitroglou, Nagatomo*

CEZALI: Christian Luyindama, Badou Ndiaye

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL, 5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir Tribünü 80 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Fernolle- İssam, Mina, Robin, Erkan, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Ömer

SAKAT: Mustafa Akbaş

CEZALI: Yok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:04 Kaynak: DHA

Fatih Uğur, Spor
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