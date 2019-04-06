Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

KASIMPAŞA
Ramazan- Veigneau, Ben Youssef, Veysel, Hafez, Sadiku, Pavelka, Tarkan
, Hajradinovic, Trezeguet, Perica
SAKAT: Khalili*, Scuffet*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50,00 TL, Kapalı Kale
Arkası: 25,00 TL, Açık Maraton Tribün: 25,00 TL, Misafir: 35,00 TL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehic- Lokman, Kanstrup, Leo, Tolga, J. Scuk, Kone, Taylan, Eduok, Obertan, Opseth
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto-Gassama, Titi, Kadu, Agbenyenu, Ngando, Poko, Castro, Yasin, Ghilas, Jerome
SAKAT: Traore, Atakan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 161,00 TL, 2. Kategori: 108,00 TL, 3. Kategori: 87,00 TL, 4. Kategori: 22,00 TL, Misafir: 28,50 TL
AKHİSARSPOR
Lukac-Lopes, Cocalic, Caner, Kadir, Sissoko, Serginho, Barbosa, Regattin, Onur, Bokila
SAKAT: Manu (Durumu belirsiz), Musa, Bora
, Mustafa
CEZALI: Yok
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MKE ANKARAGÜCÜ Altay Bayındır
, Stelios Kitsiou (Cebrail
Karayel), Michal Pazdan, Ante Kulusic
, Tiago
Pinto, Sedat Ağçay, Brice Dja Djedje, Hector Canteros, Hadi Sacko, Tyler Boyd, Dever Orgill
SAKAT: Stelios Kitsiou (maç saati belli olacak)
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Tribün: 50,00 TL, Doğu Tribün: 40,00 TL, Güney
Tribün: 30,00 TL, Kuzey Tribün: 30,00 TL, Misafir: 39,00 TL
FENERBAHÇE
Harun (Volkan), Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali
, Mehmet Ekici
, Tolgay, Moses, Miha Zajc, Ayew, Soldado
SAKAT: Mehmet Topal
, Michael Frey
, Tolga Ciğerci
CEZALI: Yok
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu (Attamah), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
SAKAT: Serdar Taşçı
, Epureanu
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35,00 TL, Batı Alt - Üst: 30,00 TL, Kuzey: 20,00 TL, Misafir: 25,00 TL
ATİKER KONYASPOR Serkan
, Opanasenko, Uğur, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Johsson, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Fofana, Jahovic
SAKAT: Ömer Ali
, Ali Çamdalı
, Traore
CEZALI: Skubic, Volkan Fındıklı
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