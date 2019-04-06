Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;

43 dakika önce

KASIMPAŞARamazan- Veigneau, Ben Youssef, Veysel, Hafez, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Trezeguet, PericaSAKAT: Khalili*, Scuffet*CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50,00 TL, Kapalı Kale Arkası: 25,00 TL, Açık Maraton Tribün: 25,00 TL, Misafir: 35,00 TLBÜYÜKŞEHİR...

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri;, System.String[]
KASIMPAŞA

Ramazan- Veigneau, Ben Youssef, Veysel, Hafez, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Trezeguet, Perica

SAKAT: Khalili*, Scuffet*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50,00 TL, Kapalı Kale Arkası: 25,00 TL, Açık Maraton Tribün: 25,00 TL, Misafir: 35,00 TL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Sehic- Lokman, Kanstrup, Leo, Tolga, J. Scuk, Kone, Taylan, Eduok, Obertan, Opseth

SAKAT: Yok 

CEZALI: Yok

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GÖZTEPE

Beto-Gassama, Titi, Kadu, Agbenyenu, Ngando, Poko, Castro, Yasin, Ghilas, Jerome

SAKAT: Traore, Atakan

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 161,00 TL, 2. Kategori: 108,00 TL, 3. Kategori: 87,00 TL, 4. Kategori: 22,00 TL, Misafir: 28,50 TL

AKHİSARSPOR

Lukac-Lopes, Cocalic, Caner, Kadir, Sissoko, Serginho, Barbosa, Regattin, Onur, Bokila

SAKAT: Manu (Durumu belirsiz), Musa, Bora, Mustafa

CEZALI: Yok

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MKE ANKARAGÜCÜ

Altay Bayındır, Stelios Kitsiou (Cebrail Karayel), Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Brice Dja Djedje, Hector Canteros, Hadi Sacko, Tyler Boyd, Dever Orgill

SAKAT: Stelios Kitsiou (maç saati belli olacak)

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Tribün: 50,00 TL, Doğu Tribün: 40,00 TL, Güney Tribün: 30,00 TL, Kuzey Tribün: 30,00 TL, Misafir: 39,00 TL

FENERBAHÇE

Harun (Volkan), Isla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Ekici, Tolgay, Moses, Miha Zajc, Ayew, Soldado

SAKAT: Mehmet Topal, Michael Frey, Tolga Ciğerci

CEZALI: Yok

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu (Attamah), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

SAKAT: Serdar Taşçı, Epureanu

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35,00 TL, Batı Alt - Üst: 30,00 TL, Kuzey: 20,00 TL, Misafir: 25,00 TL

ATİKER KONYASPOR

Serkan, Opanasenko, Uğur, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Johsson, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Fofana, Jahovic

SAKAT: Ömer Ali, Ali Çamdalı, Traore

CEZALI: Skubic, Volkan Fındıklı

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:03 Kaynak: DHA

Kale, Tarkan, Spor
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