Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Skubic, Filipovic, Diagne, Alper Uludağ Ömer Ali Şahiner , Jevtovic, Jonsson, Amir Hadziahmetoviç, Milosevic, BajicSAKAT: Hurtado, Volkan FındıklıCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt D 80 TL, Batı Alt C - E 70 TL, Batı Alt B - F 60 TL, Batı Alt A - G 50 TL, Batı Üst B - C 50 TL, Batı Üst A - D 40 TL, Doğu Alt D 50 TL, Doğu Alt C - E 40 TL, Doğu Alt B - F 35 TL, Doğu Alt A - G 25 TL, Doğu Üst D 40 TL, Doğu Üst C - E 30 TL, Doğu Üst B - F 25 TL, Doğu Üst A - G 20 TL, Kale Arkaları 10 TL, Misafir 13 TL

MKE ANKARAGÜCÜ

Korcan - Kitsiou, Kulusiç, Pazdan, Mehmet Sak, Moke, Sedat, Canteros, İlhan, Aydın, Sadaev

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

-------------------------------

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Castro, Yasin, Deniz, Serdar, Eren

Sakat: Yok

Cezalı: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale arkası 27.5, misafir 35, maraton 109, kapalı 189, VIP tribün 297 TL

ANTALYASPOR

Boffin - Nazım Sangare, Bahadır, Diego, Celustka, Charles, Doğukan, Hakan, Fredy, Serdar, Doukara (Paul)

SAKAT: Amilton, Chahechouhe*

CEZALI: Yok

----------------------------------

KASIMPAŞA

Ramazan - Popov, Fernandes, Ben Youessef, Hafez, Aytaç, Pavelka, İlhan Depe, Khalili, Yusuf, Koita

SAKAT: Sadiku

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası 60 TL, Açık Maraton Tribün 60 TL, Misafir 75 TL

TRABZONSPOR

Uğurcan - Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Onazi

CEZALI: Yok

-----------------------------------

YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Rahman, Erkan, Chaalali, Murat Yıldırım, Bifouma, Gökan Töre, Fofana, Guilherme, Eren, Jahovic

SAKAT: Chebake

CEZALI: Mina, Mustafa Akbaş

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 40 TL, 3. Kategori 25 TL, 4. Kategori 20 TL, 5. Kategori 5 TL, 6. Kategori 5 TL, Misafir 5 TL.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, İrfan Can, Azubuike, Visca, Robinho, Arda (Elia), Crivelli

SAKAT: Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir*

CEZALI: Yok