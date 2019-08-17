Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

39 dakika önce

Skubic, Filipovic, Diagne, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Amir Hadziahmetoviç, Milosevic, BajicSAKAT: Hurtado, Volkan FındıklıCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt D 80 TL, Batı Alt C - E 70 TL, Batı Alt B - F 60 TL, Batı Alt A - G 50 TL, Batı Üst B - C 50 TL, Batı Üst A - D...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri, System.String[]
Skubic, Filipovic, Diagne, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Amir Hadziahmetoviç, Milosevic, Bajic
SAKAT: Hurtado, Volkan Fındıklı
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D 80 TL, Batı Alt C - E 70 TL, Batı Alt B - F 60 TL, Batı Alt A - G 50 TL, Batı Üst B - C 50 TL, Batı Üst A - D 40 TL, Doğu Alt D 50 TL, Doğu Alt C - E 40 TL, Doğu Alt B - F 35 TL, Doğu Alt A - G 25 TL, Doğu Üst D 40 TL, Doğu Üst C - E 30 TL, Doğu Üst B - F 25 TL, Doğu Üst A - G 20 TL, Kale Arkaları 10 TL, Misafir 13 TL

MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan - Kitsiou, Kulusiç, Pazdan, Mehmet Sak, Moke, Sedat, Canteros, İlhan, Aydın, Sadaev
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto - Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Castro, Yasin, Deniz, Serdar, Eren
Sakat: Yok
Cezalı: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale arkası 27.5, misafir 35, maraton 109, kapalı 189, VIP tribün 297 TL

ANTALYASPOR
Boffin - Nazım Sangare, Bahadır, Diego, Celustka, Charles, Doğukan, Hakan, Fredy, Serdar, Doukara (Paul)
SAKAT: Amilton, Chahechouhe*
CEZALI: Yok
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KASIMPAŞA
Ramazan - Popov, Fernandes, Ben Youessef, Hafez, Aytaç, Pavelka, İlhan Depe, Khalili, Yusuf, Koita
SAKAT:  Sadiku
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası 60 TL, Açık Maraton Tribün 60 TL, Misafir 75 TL

TRABZONSPOR
Uğurcan - Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Onazi
CEZALI: Yok
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YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Rahman, Erkan, Chaalali, Murat Yıldırım, Bifouma, Gökan Töre, Fofana, Guilherme, Eren, Jahovic
SAKAT: Chebake
CEZALI: Mina, Mustafa Akbaş
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 40 TL, 3. Kategori 25 TL, 4. Kategori 20 TL, 5. Kategori 5 TL, 6. Kategori 5 TL, Misafir 5 TL.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, İrfan Can, Azubuike, Visca, Robinho, Arda (Elia), Crivelli
SAKAT: Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir*
CEZALI: Yok


Ömer Ali Şahiner, Mbaye Diagne, Uludağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:19 Kaynak: DHA
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