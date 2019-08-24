Son Dakika Haberleri: Süper lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;
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Süper lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

1 saat önce

Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, de Pauw, Samudio, El KabirSAKAT: YokCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Protokol tribünü 400 TL, VIP tribünü 70 TL, Maraton tribünü 30 TL, Kapalı Dağ ve Deniz tribünü 20 TL, Kale arkası 15 TL, Misafir tribünü 19,5 TLDEMİR...

Süper lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;, System.String[]
Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, de Pauw, Samudio, El Kabir
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Protokol tribünü 400 TL, VIP tribünü 70 TL, Maraton tribünü 30 TL, Kapalı Dağ ve Deniz tribünü 20 TL, Kale arkası 15 TL, Misafir tribünü 19,5 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa - Ziya, Aaron, Caner, Marcelo- Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Erdoğan, Emre- Yatabare
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Fernandes,   Hosseini, Novak- Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Sörloth
SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Platinum B - 375,00 TL, VIP Platinum A-C - 325,00 TL, VIP Gold - 225,00 TL, VIP Silver - 150,00 TL, 1. Kategori - 70,00 TL, 2. Kategori - 60,00 TL, 3. Kategori - 50,00 TL, 4. Kategori - 40,00 TL, 5. Kategori - 30,00 TL, Misafir - 35,00 TL

YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Erkan, Robin, Murat, Bifouma, Hadebe, Jahovic, Donald, Fofana, Chaaleli, Özer
SAKAT: Chabake, *Gökhan Töre
CEZALI: Yok
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ANTALYASPOR
Ruud Boffin, Nazım Sangere, Bahadır Öztürk, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Charles da Silva, Amilton Minervino, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Serdar Özkan, Paul Mukairu
SAKAT: Amilton Silva
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP tribünü 100 TL, Batı tribünü 60 TL, Doğu tribünü 40 TL, Güney ve Kuzey tribünü 20 TL, Misafir tribünü 26 TL

YUKATEL DENİZLİSPOR
Stackhowiak-Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Zeki, Recep, Aissati, Barrow, Rodallega
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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GALATASARAY
Muslera - Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Adem, Babel, Diagne
SAKAT: Emre Taşdemir, Emre Akbaba
CEZALI: Marcao

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori - 650,00 TL, 2. Kategori - 550,00 TL, 3. Kategori - 500,00 TL, 4. Kategori - 500,00 TL, 5. Kategori - 400,00 TL, 6. Kategori - 350,00 TL, 7. Kategori - 300,00 TL, 8. Kategori - 200,00 TL, 9. Kategori - 150,00 TL, 10. Kategori - 100,00 TL, 11. Kategori - 90,00 TL, Misafir - 90,00 TL

KONYASPOR
Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Erdon Daci, Milosevic, Bajic
SAKAT: Hurtado
CEZALI: Yok
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Kale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:22 Kaynak: DHA
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