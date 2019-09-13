Süper lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir: 20 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Yatabare
SAKAT: Ziya Erdal, Barış Yardımcı, Armin Djerlek
CEZALI: YOK
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Günay - Djilobodji, Toşça, Kana-Biyik; Morais, Tetteh, Diarra, Oğuz; Twumasi, Kayode, Güray
SAKAT: Muğdat Çelik
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: 1.Kategori: 750 TL, 2.Kategori: 350 TL, 3.Kategori: 200 TL, 4.Kategori: 150 TL, 5.Kategori: 100 TL, 6.Kategori: 100 TL, Misafir: 130 TL
BEŞİKTAŞ
Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Lens, Ljajic, N'Koudou, Güven
SAKAT: Burak, Oğuzhan
CEZALI: YOK
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ANTALYASPOR
Boffin - Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Ufuk Akyol, Mukairu, Serdar Özkan, Charles, Aatif Chahechouhe, Gustavo Blanco
SAKAT: Amilton, Salih Dursun, Yakup Mert Çakır, Harun Kavaklıdere
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: VIP: 100 TL, Batı: 60 TL, Doğu: 40 TL, Güney: 20 TL, Kuzey: 20 TL, Misafir: 26 TL
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung - Lopes, Poulain, Rienstra, Atila, Hasan Hüseyin, Djedje, Ntep, Mensah, Ziya, Adebayor
SAKAT: Alpay Çelebi, Artem Kravets, Şamil Çinaz
CEZALI: Umut Bulut, Pedro Henrique, Aymen Abdennour