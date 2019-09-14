Süper lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

Chatziisaias, Abarhoun, Moroziuk, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, de Pauw, Samudio, Scepovic
SAKAT: El Kabir
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: 1.Kategori: 400 TL, 2.Kategori: 70 TL, 3.Kategori: 30 TL, 4.Kategori: 20 TL, 5.Kategori: 15 TL, Misafir: 19,5 TL
GÖZTEPE
Beto - Gassama, Sanneh, Titi, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Eren
SAKAT: Wallace Reis, Jerome
CEZALI: YOK
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MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan - Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Hector Canteros, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, lhan Parlak, Dever Orgill
SAKAT: YOK
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: VIP: 150 TL, Batı: 50 TL, Doğu: 40 TL, Güney: 30 TL, Kuzey: 30 TL, Misafir: 30 TL
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali - Özer, Bifouma, Eren, Guilherme, Donald - Jahovic
SAKAT: Fofana, Gökhan, Sakıb
CEZALI: YOK
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YUKATEL DENİZLİSPOR
Stachowiak - Zeki, Sapunaru, Oğuz, Bergdich- Sacko, Murawski, Aissaiti, Barrow, Recep, Rodallega
SAKAT: YOK
CEZALI: Tiago Lopes
BİLET FİYATLARI: Kale arkası: 40TL, Aile: 50 TL, Maraton: 75 TL, A Üst: 75 TL, A Alt: 75 TL, E Üst: 75TL, E Alt Tribünü: 75 TL, Loca Önü: 125 TL, Kapalı D Üst: 125 TL, Kapalı B Üst: 125TL, VIP: 200 TL, Misafir: 40TL
KONYASPOR
Serkan - Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat, Ömer Ali, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Daci, Bajic
SAKAT: Hurtado, Ali Çamdalı
CEZALI: YOK
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TRABZONSPOR
Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak - Mikel, Sosa - Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme - Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet, *Sturridge
CEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: VIP Platinum B: 375 TL, VIP Platinum A-C: 325 TL, VIP Gold: 225 TL, VIP Silver: 150 TL, 1. Kategori: 70 TL, 2. Kategori: 60 TL, 3. Kategori: 50 TL, 4. Kategori: 40 TL, 5. Kategori: 30 TL, Misafir: 35 TL
GENÇLERBİRLİĞİ
Diallo - Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat; Fabricio, Berat, Candeias, Sessegnon, Stancu, Sio
SAKAT: Sefa Yılmaz
CEZALI: YOK