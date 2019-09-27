Süper lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

KASIMPAŞA
Fatih - Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Mustafa Pektemek (Pavelka), Hajradinovic, İlhan, Thiam
SAKAT: Koita, Yusuf Erdoğan, Quaresma*
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona- Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
SAKAT: Lokman Gör
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 35 TL, 2. Kategori: 35 TL, 3. Kategori: 20 TL, 4. Kategori: 20 TL, Misafir: 26 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Fernando, Mert Hakan, Yatabare
SAKAT: Emre Kılınç, Rybalka, Muammer
CEZALI: Yok
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GALATASARAY
Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
SAKAT: Emre Akbaba
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 1500 TL, 2. Kategori: 1300 TL, 3. Kategori: 1200 TL, 4. Kategori: 1200 TL, 5. Kategori: 1000 TL, 6. Kategori: 800 TL, 7. Kategori: 600 TL, 8. Kategori: 400 TL, 9. Kategori: 350 TL, 10. Kategori: 225 TL, 11. Kategori: 200 TL
FENERBAHÇE
Altay - Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz, Max Kruse, Vedat
SAKAT: Moses, Rodrigues
CEZALI: Yok