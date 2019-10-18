Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 4 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
ANTALYASPORBoffin - Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Hakan Özmert, Chahechouhe, Gelson DalaSAKAT: Fredy, Harun Kavaklıdere, GustavoCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı Tribünü 60 TL, Doğu Tribünü 40 TL, Kale Arkası Tribünü 20 TL, Misafir Takım Tribünü 26 TL
GENÇLERBİRLİĞİErtaç - Erdem, Mattias, Flavio, Polomat, Berat, Sessegnon, Candeias, Rahmetullah, Ayite, SioSAKAT: FabricioCEZALI: Zargo Toure, Ahmet Oğuz--------------------------------------------------
TRABZONSPORUğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, SörlothSAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Mikel*CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP Platinum B: 375 TL, VIP Platinum A-C: 325 TL, VIP Gold: 225 TL, VIP Silver: 150 TL, 1. Kategori: 70 TL, 2. Kategori: 60 TL, 3. Kategori: 50 TL, 4. Kategori: 40 TL, 5. Kategori: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 35 TL
GAZİANTEP FKLontigkin - Djilobodji, Toşca, Kayode, Jefferson, Morias, Muhammet, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana BiyikSAKAT: Muğdat ÇelikCEZALI: Güray --------------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan, Gulbrandsen, CrivelliSAKAT: AleksicCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt - Üst: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 20 TL
GÖZTEPEBeto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, JeromeSAKAT: YokCEZALI: Yok --------------------------------------------------
MKE ANKARAGÜCÜKorcan - Kitsiou, Pazdan, Ante, Pinto, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Hasan, OrgillSAKAT: Cebrail, CanterosCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150 TL, Batı Tribün: 50 TL, Doğu Tribün: 40 TL, Güney Tribün: 30 TL, Kuzey Tribün: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 39 TL
BEŞİKTAŞKarius - Douglas, Necip, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, BurakSAKAT: Nkoudou, Dorukhan, Víctor Ruiz, Gökhan Gönül, Oğuzhan
CEZALI: Yok