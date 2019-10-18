Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
Son Dakika Spor Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

42 dakika önce

Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 4 maçla devam edecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri, System.String[]

Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 4 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

ANTALYASPOR

Boffin - Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Hakan Özmert, Chahechouhe, Gelson Dala

SAKAT: Fredy, Harun Kavaklıdere, Gustavo

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı Tribünü 60 TL, Doğu Tribünü 40 TL, Kale Arkası Tribünü 20 TL, Misafir Takım Tribünü 26 TL

GENÇLERBİRLİĞİ

Ertaç - Erdem, Mattias, Flavio, Polomat, Berat, Sessegnon, Candeias, Rahmetullah, Ayite, Sio

SAKAT: Fabricio

CEZALI: Zargo Toure, Ahmet Oğuz

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TRABZONSPOR

Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Mikel*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Platinum B: 375 TL, VIP Platinum A-C: 325 TL, VIP Gold: 225 TL, VIP Silver: 150 TL, 1. Kategori: 70 TL, 2. Kategori: 60 TL, 3. Kategori: 50 TL, 4. Kategori: 40 TL, 5. Kategori: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 35 TL

GAZİANTEP FK

Lontigkin - Djilobodji, Toşca, Kayode, Jefferson, Morias, Muhammet, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Biyik

SAKAT: Muğdat Çelik

CEZALI: Güray

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli

SAKAT: Aleksic

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt - Üst: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 20 TL

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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MKE ANKARAGÜCÜ

Korcan - Kitsiou, Pazdan, Ante, Pinto, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Hasan, Orgill

SAKAT: Cebrail, Canteros

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150 TL, Batı Tribün: 50 TL, Doğu Tribün: 40 TL, Güney Tribün: 30 TL, Kuzey Tribün: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 39 TL

BEŞİKTAŞ

Karius - Douglas, Necip, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Burak

SAKAT: Nkoudou, Dorukhan, Víctor Ruiz, Gökhan Gönül, Oğuzhan

CEZALI: Yok


Bahadır Öztürk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:51 Kaynak: DHA
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