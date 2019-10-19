Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

55 dakika önce

Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri, System.String[]

Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şu şekilde:

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung - Lopes, Poulain, Levent, Atila, Ziya, Rianstra, Hasan Hüseyin, Mensah, Henrique, Umut

SAKAT: Alpay Çelebi

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL, Misafir Takım Tribünü: 25 TL

KASIMPAŞA

Fatih - Fernandes, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan Depe, Thiam

SAKAT: Koita, Popov, Pavelka

CEZALI: Yok

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona - N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Manolis Siopis, Ceyhun, Fernandes, Efecan, Bakasetas, Cisse

SAKAT: Juanfran, Lokman Gör

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 35 TL, 2. Kategori: 35 TL, 3. Kategori: 20 TL, 4. Kategori: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 26 TL

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan - Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, de Pauw, Samudio, Scepovic

SAKAT: Umar

CEZALI: Yok

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YUKATEL DENİZLİSPOR

Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Olcay, Zeki, Barrow, Sackey, Estupinan

SAKAT: Rodallega

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 400 TL, 2. Kategori: 350 TL, 3. Kategori: 250 TL, 4. Kategori: 200 TL, 5. Kategori: 100 TL, 6. Kategori: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 100 TL

FENERBAHÇE

Altay - Isla, Zanka, Serdar (Ozan), Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Moses, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç.

SAKAT: Emre, Dirar

CEZALI: Yok


Hasan Huseyin, Çelebi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:03 Kaynak: DHA
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