Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 11'inci hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
GENÇLERBİRLİĞİErtaç - Erdem, Toure, Flavio, Polomat, Berat, Sesegnon, Candeias, Stancu, Nadir, SioSAKAT: YokCEZALI: PolomatBİLET FİYATLARI: 1. Kategori (VIP-Protokol): 109 TL, 2. Kategori: 32,5 TL, 3. Kategori: 22 TL, 4. Kategori: 11 TL, Misafir Takım Tribünü: 11 TLİSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPORLung - Lopes, Aymen, Poulain, Yasir, Şamil, Hasan Hüseyin, Mensah, Umut, Henrique, AdebayorSAKAT: Djedje, Alpay ÇelebiCEZALI: Yok-------------------------------------------------------ÇAYKUR RİZESPORTarık - Abarhoun, Talbi, Morozuik, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, OğulcanSAKAT: GökhanCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Protokol 400 TL, VIP A-B 70 TL, Maraton 30 TL, Kapalı Dağ ve Deniz 20 TL, Kale Arkası 15 TL, Misafir Takım Tribünü 19,5 TLANTALYASPORFerhat - Nazım Sangare, Diego Angelo, Bahadır, Eren Albayrak, Charles, Chico, Chahechouhe, Ufuk Akyol, Mukaıru, Gustavo BlancoSAKAT: Hakan Özmert, Gelson Dala, Harun KavaklıdereCEZALI: Yok-------------------------------------------------------DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Traore (Fatih), Erdoğan (Fernando), Mert Hakan, YatabareSAKAT: RybalkaCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13,5 TL, Maraton 27,5 TL, VIP 54 TL, Misafir Takım Tribünü 17,5 TLİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Serkan Kırıntılı - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, MiyaSAKAT: YokCEZALI: Yok-------------------------------------------------------GAZİANTEP FKGünay - Papy, Jefferson, Chibas, Güray, Morais, Kana Biyik, Oğuz, Twumasi, Diarra, KayodeSAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Mehmet Erdem UğurluCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 750 TL, 2. Kategori: 350 TL, 3. Kategori: 200 TL, 4. Kategori: 150 TL, 5. Kategori: 100 TL, 6. Kategori: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 130 TLGALATASARAYMuslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer, Belhanda, Lemina, Emre Mor, AndoneSAKAT: Emre Akbaba, Falcao, Şener
CEZALI: Yok