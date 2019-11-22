Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

6 saat önce

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri, System.String[]

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 12'nci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

YUKATEL DENİZLİSPOR

Stachowiak - Lopes, Mustafa, Sapunaru, Bergdich, Sackey, Olcay, Aissati, Murawski, Barrow, Rodallega,

SAKAT: Estupinan

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 100 TL, 2. Kategori: 60 TL, 3. Kategori: 40 TL, 4. Kategori: 40 TL,  5. Kategori: 20 TL, 6. Kategori: 20 TL, Misafir Takım Tribünü:  20 TL

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan - Morozyuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Scepovic

SAKAT: El Kabir, Oğuz

CEZALI: Tarık

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MKE ANKARAGÜCÜ

Korcan - Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Moke, Faty, Sedat, Aydın, İlhan, Orgill

SAKAT: Scarione, Hector Canteros*, Cebrail*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 250 TL, Batı Tribün: 30 TL, Doğu Tribün: 30 TL, Güney Tribün: 20 TL, Kuzey Tribün: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 20 TL

TRABZONSPOR

Erce - Pereira, Hosseini, Hüseyin, Abdurrahim, Sosa, Mikel, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Novak, Caleb Ekuban*

CEZALI: Uğurcan, Abdulkadir Parmak

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İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Serkan - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Miya, Milosevic, Bajic

SAKAT: Ali Çamdalı

CEZALI: Levan Shengelia

BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 150 TL, Batı Alt C-E: 120 TL, Batı Alt B-F: 105 TL, Batı Alt A-G: 90 TL, Batı Üst B-C: 125 TL, Batı Üst A-D: 105 TL, Doğu Alt D: 125 TL, Doğu Alt C-E: 105 TL, Doğu Alt B-F: 85 TL, Doğu Alt A-G: 65 TL, Doğu Üst D: 125 TL, Doğu Üst C-E: 105 TL, Doğu Üst B-F: 85 TL, Doğu Üst A-G: 65 TL, Kuzey-Güney: 65 TL, Misafir Takım Tribünü 84,50 TL

BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz

SAKAT: Dorukhan

CEZALI: Yok


Caleb Ekuban, Cebrail, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
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