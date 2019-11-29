Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak 4 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Fatih, Fernando, Mert Hakan, YatabareSAKAT: RybalkaCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13,5 TL, Maraton 27,5 TL, VIP 54 TL, Misafir Takım Tribünü 17,5 TLKASIMPAŞA Fatih Öztürk - Popov, Fernandes, Sadiku, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Mustafa Pektemek, Hajradinovic, Quaresma, KoitaSAKAT: Pavelka, Thiam, Yusuf, YoussefCEZALI: Veysel--------------------------------------------------ÇAYKUR RİZESPORGökhan - Abarhoun, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Diomande, Attamah, Sasse, Umar, Samudio, ScepovicSAKAT: Boldrin, Vetrih, AtakanCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Protokol 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton: 30 TL, Kapalı Dağ-Deniz: 20 TL, Kale Arkası: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19,5 TLİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Serkan Kırıntılı - Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, BajicSAKAT: Ali Turan, Ertuğrul Taşkıran, Marko Jevtovic, Savaş PolatCEZALI: Yok--------------------------------------------------AYTEMİZ ALANYASPORMarafona - N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Musa, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, CisseSAKAT: Juanfran, Lokman Gör, TayfurCEZALI: Fernandes, Ceyhun BİLET FİYATLARI: VIP: 100 TL, Maraton-Kapalı Tribün: 35 TL, Kale Arkaları: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 26 TLMKE ANKARAGÜCÜKorcan - Cebrail, Pazdan, Alihan, Pinto, Moke, Sedat, Kitsiou, Canteros, Hasan Kaya, OrgillSAKAT: Oscar Scarione, Ante KulısicCEZALI: İlhan Parlak, Ricardo Faty--------------------------------------------------GÖZTEPE Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, JeromeSAKAT: PokoCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP 297 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kuzey Kale Arkası 27,5 TL, Misafir Takım Tribünü 35 TLFENERBAHÇE Altay - Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Moses, Ozan, Rodrigues, VedatSAKAT: Max Kruse, Mevlüt Erdinç
CEZALI: Isla