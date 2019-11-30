Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

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