Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
Son Dakika Spor Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

7 saat önce

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri, System.String[]

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

GAZİANTEP FK

Günay - Olkowski, Kana Biyik, Tosca, Ndgueira, Diarra, Chibsah, Oğuz,  Güray, Twumasi, Kayode

SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 75 TL, 3. Kategori: 30 TL, 4. Kategori: 25 TL, 5. Kategori: 15 TL, 6. Kategori: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19 TL

YUKATEL DENİZLİSPOR

Stachowiak - Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sacko, Sackey, Aissaiti, Barrow, Olcay, Rodallega

SAKAT: Zeki, Kerem Can, Mbamba

CEZALI: Murawski

--------------------------------------------------

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Azubuike, Visca, İrfan, Elia, Crivelli

SAKAT: Uğur, Caiçara

CEZALI: Mahmut

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt - Üst: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 20 TL

ANTALYASPOR

Boffin - Nazım Sangare, Tarık Çamdal, Diego, Celustka, Charles, Hakan Özmert, Chahechouhe, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Mukairu

SAKAT: Amilton Minervino, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Harun Kavaklıdere

CEZALI: Yok

--------------------------------------------------

TRABZONSPOR

Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Mikel, Yusuf, Sosa, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Novak, Onazi

CEZALI: Abdulkadir Parmak

BİLET FİYATLARI: VIP Platinum B Fiyat: 700 TL, VIP Platinum A-C: 600 TL, VIP Gold: 400 TL, VIP Silver: 275 TL, 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 125 TL, 3. Kategori: 100 TL, 4. Kategori: 90 TL, Misafir Takım Tribünü: 80 TL

GALATASARAY

Muslera - Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Lemina, Seri, Emre Taşdemir, Feghouli, Ömer, Adem

SAKAT: Emre Akbaba, Andone, Falcao, Luyindama, Şener

CEZALI: Babel


Tosca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu!
Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı Manchester City, Newcastle United deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü Ozan Kabak'a övgü dolu sözler: Schalke'nin artık Virgil van Dijk gibi bir oyuncusu var!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 18:03:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]