Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 13'üncü hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
GAZİANTEP FK
Günay - Olkowski, Kana Biyik, Tosca, Ndgueira, Diarra, Chibsah, Oğuz, Güray, Twumasi, KayodeSAKAT: Muğdat, Muhammed, TettehCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 75 TL, 3. Kategori: 30 TL, 4. Kategori: 25 TL, 5. Kategori: 15 TL, 6. Kategori: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19 TL
YUKATEL DENİZLİSPORStachowiak - Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sacko, Sackey, Aissaiti, Barrow, Olcay, RodallegaSAKAT: Zeki, Kerem Can, MbambaCEZALI: Murawski--------------------------------------------------MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert - Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, Azubuike, Visca, İrfan, Elia, Crivelli SAKAT: Uğur, CaiçaraCEZALI: MahmutBİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt - Üst: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 20 TL
ANTALYASPORBoffin - Nazım Sangare, Tarık Çamdal, Diego, Celustka, Charles, Hakan Özmert, Chahechouhe, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, MukairuSAKAT: Amilton Minervino, Ferhat Kaplan, Bahadır Öztürk, Eren Albayrak, Harun KavaklıdereCEZALI: Yok--------------------------------------------------
TRABZONSPORUğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Mikel, Yusuf, Sosa, Nwakaeme, Sörloth SAKAT: Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Novak, Onazi CEZALI: Abdulkadir ParmakBİLET FİYATLARI: VIP Platinum B Fiyat: 700 TL, VIP Platinum A-C: 600 TL, VIP Gold: 400 TL, VIP Silver: 275 TL, 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 125 TL, 3. Kategori: 100 TL, 4. Kategori: 90 TL, Misafir Takım Tribünü: 80 TL
GALATASARAYMuslera - Ahmet, Donk, Marcao, Mariano, Lemina, Seri, Emre Taşdemir, Feghouli, Ömer, Adem SAKAT: Emre Akbaba, Andone, Falcao, Luyindama, ŞenerCEZALI: Babel