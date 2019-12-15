Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri; - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri; - Son Dakika Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

6 saat önce

Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, SörlothSAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet CanbazCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;, System.String[]

Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL.

YUKATEL DENİZLİSPOR

Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Olcay, Rodallega.

SAKAT: Sapunaru

CEZALI: Sackey

----------------------------------------------------

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

SAKAT: Skrtel, Uğur, Gulbrandsen*, Arda*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 35 TL, Batı Alt- Üst 30 TL, Kuzey 15 TL, Misafir Tribünü 20 TL

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Serkan Kırıntılı - Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok


Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çıntar mantarını 5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL'den satıyorlar
Bülent Arınç'ın "Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerine dava açan Melih Gökçek'i üzecek karar 7 milyonluk villası ile olay olan MasterChef Güzide: Neden sadece kapalı olan suçlanıyor? Başkan, soyunma odasına içinde 500 bin TL olan çanta getirdi

Son Dakika Haberleri
17:18 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor
17:16 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
17:14 Darüşşafaka Tekfen: 84-78 - Son Dakika Spor
17:12 Maçın ardından - Son Dakika Spor
17:12 Bülent Uygun: "Mensah'ın sakatlanması takımın bütün dengesini bozdu" - Son Dakika Spor
17:10 F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor
16:14 Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 17:19:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri; - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]