Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

6 saat önce

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 16'ncı hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri, System.String[]

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 16'ncı hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ

Diallo - Fabricio, Mattias, Toure, Halil İbrahim, Sessegnon, Yasin, Mats, Candeias, Sio, Stancu

SAKAT: Ahmet

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori(VIP-Protokol) 109 TL,  2. Kategori 32,50 TL,  3. Kategori 22 TL, 4. Kategori 11 TL, Misafir Tribünü 11 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Ziya, Erdoğan, Mert Hakan, Yatabare

SAKAT: Rybalka, Hugo Vieira

CEZALI: Emre Kılınç, Fatih Aksoy

-----------------------------------------------------------------

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung - Lopes, Mert, Rienstra, Abdennour, Yasir, Hasan Hüseyin, Djedje, Ziya Alkurt, Emre Demir, Kravets

SAKAT: Benoit Poulain, Bernard Mensah, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen ve Alpay Çelebi

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar 50 TL, Misafir Tribünü 25 TL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Epureanu (Vieira), Ponck, Clichy, Mehmet, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli

SAKAT: Arda, Gulbrandsen*, Skrtel*, Mahmut*

CEZALI: Yok

-----------------------------------------------------------------

FENERBAHÇE

Altay - Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Emre Belözoğlu, Gustavo, Ozan Tufan, Kruse, Deniz Türüç, Muriç

SAKAT: Sadık, Victor Moses, Zajc, Hasan Ali Kaldırım

CEZALI: Rodrigues

BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt E - 750 TL, Maraton Alt E - 690 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt D-F - 540 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt C-G - 440 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt B-H - 385 TL, Fenerium Alt/ Maraton Alt A-I - 305 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst E - 275 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst D-F - 235 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst C-G - 220 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst B-H - 195 TL, Fenerium Üst/ Maraton Üst A-I - 175 TL, Migros/ Spor Toto - 130 TL

BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

SAKAT: Dorukhan, Víctor Ruiz, Nkoudou, Douglas

CEZALI: Yok

----------------------------------------


Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü
Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan mantık hatası! Araç çekme faaliyetleri sona eren Trafik Vafkı'nın çekicileri otoparklara toplandı Drift yaptı 9 bin 534 TL ceza yedi

Son Dakika Haberleri
18:36 KVC Westerlo'dan Abdurrahim Dursun'a teklif! - Son Dakika Spor
18:36 Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor
18:31 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na doğru - Son Dakika Spor
18:31 TFF 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Balıkesirspor: 2 - Son Dakika Spor
18:30 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
17:51 Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor
17:25 Abdurrahim Dursun'a Westerlo'dan resmi teklif - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:43:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]