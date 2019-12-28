Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

6 saat önce

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ilk yarı yarın oynanacak 4 karşılaşmayla sona erecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri, System.String[]

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ilk yarı yarın oynanacak 4 karşılaşmayla sona erecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando (Erdoğan), Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare

SAKAT: Rybalka

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13,5, Maraton 27,5, VIP 54, Misafir Tribünü 17,5 TL

GÖZTEPE

Beto - Murat, Reis, Leo, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Deniz

SAKAT: Poko, Atınç, Alpaslan, Hakan

CEZALI: Gassama, Titi, Jerome

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona - N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Campos

SAKAT: Juanfran, Lokman Gör, Tayfur, Yacine

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 35 TL, Kale Arkaları: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Serkan- Opanasenko, Ali Turan, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Bajic

SAKAT: Ferhat Öztorun

CEZALI: Ömer Ali Şahiner, Skubic

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GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

Günay - Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Morais, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode

SAKAT: Muğdat, Furkan, Tetheh, Mehmet Erdem

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 75 TL, 3. Kategori: 30 TL, 4. Kategori: 25 TL, 5. Kategori: 15 TL, 6. Kategori: 15 TL, Misafir Tribünü: 19 TL

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Özer, Rahman, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Guilherme, Gökhan, Fofana, Jahovic

SAKAT: Eren, İssam, Acquah

CEZALI: Yok

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ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan- Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan

SAKAT: Sasse, de Pauw

CEZALI: Moroziuk

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 200 TL, 3. Kategori 100 TL, 4. Kategori 70 TL, 5. Kategori 50 TL, Misafir Tribünü 65 TL

FENERBAHÇE

Altay- Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

SAKAT: Sadık, Moses, Zajc, Hasan Ali

CEZALI: Serdar Aziz


Caner Uğur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:43 Kaynak: DHA
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