Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ilk yarı yarın oynanacak 4 karşılaşmayla sona erecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando (Erdoğan), Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, YatabareSAKAT: RybalkaCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13,5, Maraton 27,5, VIP 54, Misafir Tribünü 17,5 TL
GÖZTEPEBeto - Murat, Reis, Leo, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Deniz SAKAT: Poko, Atınç, Alpaslan, Hakan CEZALI: Gassama, Titi, Jerome--------------------------------------------------
AYTEMİZ ALANYASPORMarafona - N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Efecan, CamposSAKAT: Juanfran, Lokman Gör, Tayfur, YacineCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 35 TL, Kale Arkaları: 20 TL, Misafir Tribünü: 26 TL
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSerkan- Opanasenko, Ali Turan, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, BajicSAKAT: Ferhat ÖztorunCEZALI: Ömer Ali Şahiner, Skubic--------------------------------------------------
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜGünay - Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Morais, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, KayodeSAKAT: Muğdat, Furkan, Tetheh, Mehmet ErdemCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 75 TL, 3. Kategori: 30 TL, 4. Kategori: 25 TL, 5. Kategori: 15 TL, 6. Kategori: 15 TL, Misafir Tribünü: 19 TL
BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Özer, Rahman, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Guilherme, Gökhan, Fofana, JahovicSAKAT: Eren, İssam, AcquahCEZALI: Yok--------------------------------------------------
ÇAYKUR RİZESPORGökhan- Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan SAKAT: Sasse, de PauwCEZALI: MoroziukBİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 200 TL, 3. Kategori 100 TL, 4. Kategori 70 TL, 5. Kategori 50 TL, Misafir Tribünü 65 TL
FENERBAHÇEAltay- Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, MuriçSAKAT: Sadık, Moses, Zajc, Hasan Ali
CEZALI: Serdar Aziz