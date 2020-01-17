Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

6 saat önce

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri, System.String[]

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek.

Yarın oynanacak 3 müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona - N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

SAKAT: Lokman, Juanfran

CEZALI: Welinton

BİLET FİYATLARI: 1.Kategori: 35 TL, 2.Kategori: 35 TL, 3.Kategori: 20 TL, 4.Kategori: 20 TL, Misafir: 26 TL

HES KABLO KAYSERİSPOR

Lung - Lopes, Mert, Rianstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Muris Mesanovic, Mario Situm, Kravets

SAKAT: Alpay, Levent

CEZALI: Yok

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

SAKAT: YOK

CEZALI: YOK

BİLET FİYATLARI: Doğu ÜST: 35 TL, Batı ALT-ÜST: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir: 20 TL

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Erkan, Özer, Hadebe, Robin, Ahmed, Mustafa, Donald, Bifouma, Fofana, Umut

SAKAT: Eren

CEZALI: YOK

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GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

Günay - Oğuz, Morais, Tosca, Kana Bıyık, Papy, Diarra, Jeferrson, Chibsah, Twumasi, Kayode

SAKAT: Muğdat, Tetheh, Furkan, Mehmet Erdem

CEZALI: Güray

BİLET FİYATLARI: 1.Kategori: 750 TL, 2.Kategori: 350 TL, 3.Kategori: 200 TL, 4.Kategori: 150 TL, 5.Kategori: 100 TL, 6.Kategori: 100 TL, Misafir : 130 TL

FENERBAHÇE

Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz, Rodrigues, Max, Vedat

SAKAT: Sadık, Moses, Zajc, Hasan Ali

CEZALI: Yok


Ceyhun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:45 Kaynak: DHA
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