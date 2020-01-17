Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile devam edecek.
Yarın oynanacak 3 müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:
AYTEMİZ ALANYASPORMarafona - N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, CisseSAKAT: Lokman, JuanfranCEZALI: Welinton
BİLET FİYATLARI: 1.Kategori: 35 TL, 2.Kategori: 35 TL, 3.Kategori: 20 TL, 4.Kategori: 20 TL, Misafir: 26 TL
HES KABLO KAYSERİSPORLung - Lopes, Mert, Rianstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Muris Mesanovic, Mario Situm, KravetsSAKAT: Alpay, LeventCEZALI: Yok--------------------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Demba Ba, Crivelli SAKAT: YOKCEZALI: YOK
BİLET FİYATLARI: Doğu ÜST: 35 TL, Batı ALT-ÜST: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir: 20 TL
BTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Erkan, Özer, Hadebe, Robin, Ahmed, Mustafa, Donald, Bifouma, Fofana, UmutSAKAT: ErenCEZALI: YOK-------------------------------------------------------
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜGünay - Oğuz, Morais, Tosca, Kana Bıyık, Papy, Diarra, Jeferrson, Chibsah, Twumasi, KayodeSAKAT: Muğdat, Tetheh, Furkan, Mehmet ErdemCEZALI: Güray
BİLET FİYATLARI: 1.Kategori: 750 TL, 2.Kategori: 350 TL, 3.Kategori: 200 TL, 4.Kategori: 150 TL, 5.Kategori: 100 TL, 6.Kategori: 100 TL, Misafir : 130 TL
FENERBAHÇEAltay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz, Rodrigues, Max, VedatSAKAT: Sadık, Moses, Zajc, Hasan Ali
CEZALI: Yok