Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay, Rodrigues, Michalak, Orgill
SAKAT: Pinto*CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150 TL, Batı Tribün: 15 TL, Doğu Tribün: 15 TL, Güney Tribün: 10 TL, Kuzey Tribün: 10 TL, Misafir: 13 TL
ÇAYKUR RİZESPORGökhan - Burak, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Diomande, Oğuz Kaan, Oğulcan, Boldrin, Samudio, SkodaSAKAT: Abarhoun, UmarCEZALI: Yok------------------------------------------------------------KASIMPAŞA Ramazan Köse - Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, KoitaSAKAT: Fatih Öztürk, David Pavelka, Loret SadikuCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Misafir: 35 TL
GÖZTEPEBeto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Borges, Castro, Napoleoni, Halil, Tripic, Jerome SAKAT: Alpaslan, Poko, Atınç, Serdar CEZALI: Soner
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