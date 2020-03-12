Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

6 saat önce

Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay, Rodrigues, Michalak, OrgillSAKAT: Pinto*CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150 TL, Batı Tribün: 15 TL, Doğu Tribün: 15 TL, Güney Tribün: 10 TL, Kuzey Tribün: 10 TL, Misafir: 13 TLÇAYKUR RİZESPORGökhan - Burak, Talbi,...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri, System.String[]

Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay, Rodrigues, Michalak, Orgill

SAKAT: Pinto*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150 TL, Batı Tribün: 15 TL, Doğu Tribün: 15 TL, Güney Tribün: 10 TL, Kuzey Tribün: 10 TL, Misafir: 13 TL

ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan - Burak, Talbi, Melnjak, Moroziuk, Diomande, Oğuz Kaan, Oğulcan, Boldrin, Samudio, Skoda

SAKAT: Abarhoun, Umar

CEZALI: Yok

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KASIMPAŞA

Ramazan Köse - Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, Koita

SAKAT: Fatih Öztürk, David Pavelka, Loret Sadiku

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Misafir: 35 TL

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Borges, Castro, Napoleoni, Halil, Tripic, Jerome

SAKAT: Alpaslan, Poko, Atınç, Serdar

CEZALI: Soner

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Bora Füzesi, Skoda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
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