Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Elia, Ba (Aleksic), CrivelliSAKAT: YokCEZALI: YokAYTEMİZ ALANYASPORMarafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, CisseSAKAT:...

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