Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 28'inci hafta yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor- Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor maçlarıyla sona erecek.
Yarın oynanacak karşılaşmaların sakat-cezalı listesi ve muhtemel 11'leri şöyle:AYTEMİZ ALANYASPORMarafona - N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Fernandes, Bakasetas, Efecan Karaca, CisseSakat: YokCezalı: YokTRABZONSPORUğurcan Çakır - Pereira, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, SörlothSAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sosa* (Belirsiz)CEZALI: Yok-----------------------------FRAPORT-TAV ANTALYASPORBoffin - Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, JahovicSAKAT: BahadırCEZALI: Sangare*Charles ülkesinden dönemedi
ÇAYKUR RİZESPORGökhan - Talbi, Fernandes, Moroziuk, Melnjak, Tunay, Boldrin, Garmash, Diamonde, Samudio, SkodaSakat: Zafer, Abarhoun, Umar
Cezalı: Yok