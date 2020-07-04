Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

KASIMPAŞARamazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, KoitaSAKAT: YokCEZALI: YokDEMİR GRUP SİVASSPORSamassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Fernando, Emre Kılınç, Mert Hakan, Cofie, YatabareSAKAT:...

KASIMPAŞA

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Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Fernando, Emre Kılınç, Mert Hakan, Cofie, Yatabare

SAKAT: Rybalka, Hakan Arslan, Yasin Öztekin

CEZALI: Caner, Fatih

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İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Serkan, Skubic, Anicic, Uğur Demirok, Alper Uludağ,  Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Thuram

SAKAT: Guilherme, Hurtado

CEZALI: Amir Hadziahmetovic

ÇAYKUR RİZESPOR

Tarık, Talbi, Burak, Orhan, Melnjak, Vetrih, Diomande, Boldrin, Tunay, Samudio, Skoda

SAKAT: Aminu Umar, Mohamed Abarhoun, Gökhan Akkan

CEZALI: Yok

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GALATASARAY

Okan, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Feghouli, Taylan, Belhanda, Ömer, Emre

SAKAT: Muslera, Falcao, Lemina, Andone

CEZALI: Adem

TRABZONSPOR

Uğurcan, Kamil Ahmet, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı

CEZALI: Hosseini, Pereira

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Ricardo Quaresma, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Aytaç Kara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor
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