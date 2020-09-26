Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Meriah, Talbi, Moroziuk, Melnjak, Tunay, Abdullah, Boldrin, Baiano, Samudio, Skoda
SAKAT: Diomande, Vetrih, UmarCEZALI: Yok
AYTEMİZ ALANYASPORMarafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Onur, Bakasetas, Davidson, BabacarSAKAT: YokCEZALI: Yok--------------------------------------------------
DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Erdoğan (Goiano), Camara, Caner, Ziya, Ninga, Hakan, Fayçal, Gradel, Kayode, YatabareSAKAT: AppindangoyeCEZALI: Yok
MKE ANKARAGÜCÜFriedrich - Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Adzic, Paintsil, Alper, BolingiSAKAT: Sarlija, Mücahit Can, Murat SipahioğluCEZALI: Yok--------------------------------------------------İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSehic - Skubic, Uğur, Adil, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, CikalleshiSAKAT: Anicic, Alper, Erdon DaciCEZALI: Yok
BEŞİKTAŞErsin - Necip, Vida, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Atakan (Boyd), Ljajic, Hasic, GüvenSAKAT: Atiba, N'KoudouCEZALI: Yok--------------------------------------------------
GALATASARAY Fatih - Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre, Arda, FalcaoSAKAT: Emre Akbaba, Saracchi, MusleraCEZALI: Yok
FENERBAHÇE Altay - Gökhan, Zanka, Lemos, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Ozan, Ferdi, Thiam, ValenciaSAKAT: YokCEZALI: Yok
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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:35 - Kaynak: DHA
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