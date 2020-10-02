Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Evinin önüne park eden aracın üzerine saksı atıp, sopayla defalarca vurdu

Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı

Bu acının tarifi yok! Yerde çocuğunun cansız bedenini gören anne köprüden atlamak istedi

Avrupa kupalarında Sivasspor 10 milyon, Başakşehir de 30 milyon euro kazanacak