Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Chebake, Murat, Karim Hafez, Acquah, Cueva, Youssouf, Ahmed Ildız, Adem, Umut, Fofana
SAKAT: YokCEZALI: Yok
FRAPORT TAV ANTALYASPORBoffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Sidney Sam, Fredy, Amilton, JahovicSAKAT: Doğukan Sinik, Serdar Gürler, DroleCEZALI: Yok--------------------------------------------------
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORFarnolle - Mina, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Petrus Boumal, Kaan Kanak, Obertan, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Novikovas, Rashad MuhammedSAKAT: Oltan Karakullukçu, Hamroun, SadikuCEZALI: Yok
ÇAYKUR RİZESPORGökhan - Meriah, Selim, Melnjak, Moroziuk, Abdullah, Doğan, Baiano, Michalak, Boldrin, RemySAKAT: Umar, Diomande, VetrihCEZALI: Yok--------------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mahmut Tekdemir, Berkay, Visca, Aleksic, Kerim, CrivelliSAKAT: Azubuike, Chadli*CEZALI: İrfan Can
GÖZTEPEMegyeri - Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Soner, Kubilay, Mossoro, Tripic, Halil, IdeyeSAKAT: NwobodoCEZALI: Yok--------------------------------------------------
FENERBAHÇEAltay - Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Ferdi, Thiam, ValenciaSAKAT: DirarCEZALI: Yok
FATİH KARAGÜMRÜKViviano - Lichaj, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Vato Arveladze, Darri, Artur SobiechSAKAT: JorqueraCEZALI: Yok--------------------------------------------------
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:21 - Kaynak: DHA
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