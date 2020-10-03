Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Leismann, Subotic, Mustafa, Sakıb, Sacko, Aissati, Bakalorz, Mesanovic, Recep, Rodallega
SAKAT: Fede VarelaCEZALI: Yok
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSehic - Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, KravetsSAKAT: Marin Anicic, Alper UludağCEZALI: Yok--------------------------------------------------
BEŞİKTAŞErsin - Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Atiba, Gökhan Töre, Dorukhan, Oğuzhan (Mensah), Boyd, AboubakarSAKAT: YokCEZALI: YokKADRO DIŞI: Mirin, Douglas, Lens
GENÇLERBİRLİĞİNordfeldt - Mattias, Toure, Diego, Halil İbrahim, Soner, Murat, Candeias, Ayite, Sio, StancuSAKAT: Ertaç, Rahmetullah, Salih DursunCEZALI: Yok--------------------------------------------------
AYTEMİZ ALANYASPORMarafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, BareiroSAKAT: YokCEZALI: Yok
ATAKAŞ HATAYSPORMunir, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Popov, Helder Barbosa, Rayane Aabid, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Traore, DioufSAKAT: YokCEZALI: Yok--------------------------------------------------
KASIMPAŞA Ramazan Köse - Hadergjonaj, Brecka, Tarkan Serbest, Haddadi, Aytaç Kara, Sadiku, Pavelka, Varga, Hajradinovic, Alan CariusSAKAT: Gohou*CEZALI: Anıl Koç
GALATASARAYFatih - Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Feghouli, Belhanda, Etebo, Emre Kılınç, Falcao (Diagne)SAKAT: Emre Akbaba, Muslera, SaracchiCEZALI: Yok
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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:38 - Kaynak: DHA
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