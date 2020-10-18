GALATASARAY
Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo (Taylan), Emre Kılınç, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, FalcaoSAKAT : MusleraCEZALI: Yok
AYTEMİZ ALANYASPORMarafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, HasanSAKAT: Efecan KaracaCEZALI: Yok
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GENÇLERBİRLİĞİNordfeldt, Polomat, Toure, Diego, Johansson, Berat, Soner, Motta, Candeias, Sefa, StancuSAKAT: Salih DursunCEZALI: Yok
YUKATEL DENİZLİSPORPantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Oğuz, Sagal, Bakalorz, Recep, Varela, Mesanovic, Rodallega. SAKAT: Sakıb, Özgür, LeismannCEZALI: Yok
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor