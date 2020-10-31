ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Dilaver, Meriah, Moroziuk, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Samudio, RemySAKAT: YokCEZALI: Yok
KAYSERİSPORLung - Zoran, Lopes, Dimitrios, Yasir, Campanharo, Ackah, Hasan Hüseyin, Fernandes, Kanga, DenisSAKAT: Manzala, İsmail ÇipeCEZALI: Sapunaru
----------------------------------------------------------------------
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSehic-, Skubic, Guilherme, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Musa, Jevtovic, Ömerali, Milosevic, Miya, KravetsSAKAT: Amir, Uğur Demirok, Anicic, Volkan, ErtenCEZALI: Yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMert- Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Berkay, İrfan Can, Visca, Giuliano, Deniz, BaSAKAT: Chadli, Caiçara, Uğur Uçar*, Mahmut Tekdemir*CEZALI: Yok----------------------------------------------------------------------
BEŞİKTAŞErsin-Rosier-Vida-Welinton-N'Sakala-Dorukhan-Ghezzal-Atiba-Ljajic(Mensah)-Aboubakar-LarinSAKAT: N'Koudou, Hasic, Atakan, Gökhan TöreCEZALI: Josef
YENİ MALATYASPOR Herrera, Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Chebake, LukokiSAKAT: İssam, Adem, Ertaç, Bülent, Murat Akşit
CEZALI: Eray, Mustafa Akbaş
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor