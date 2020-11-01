FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Podolski, Ufuk, Orgil, JahovicSAKAT: Serdar, Drole, Hakan, Doğukan, ErenCEZALI: Amilton, Sidney Sam
FENERBAHÇE Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Ozan, Samatta, Pelkas, Valencia, CisseSAKAT: YokCEZALI: Yok--------------------------------------------------
ATAKAŞ HATAYSPORMunir, Popov, Pablo Santos, Yusuf Abdioğlu, Alexandros Katranis, Sackey, Traoure, Selim Ilgaz, Ruben, Barbosa, Diof SAKAT: YokCEZALI: Yok
DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa- Robin, Caner, Camara, Uğur, Yatabare, Hakan, Cofie, Gradel, Fayçal, KayodeSAKAT: Appindangoye, Goiano, ZiyaCEZALI: Yok
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- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri; - Son Dakika Spor