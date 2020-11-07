MKE ANKARAGÜCÜ
Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya, Michal Pazdan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Assane Diousse, Idriz Voca, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Jonathan Bolingi, Torgeir BorvenSAKAT: Yok CEZALI: Yok
FATİH KARAGÜMRÜKViviano- Lichaj, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ndiaye, Darri, SobiechSAKAT: Jorquera, Vato Arveladze, SaliburCEZALI: Yok
-----------------------------------------------------------------------YENİ MALATYASPOR Abdulsamed, Zeki, Semih, Wallace, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Ahmed, Cueva, KubilaySAKAT: ChebakeCEZALI: Yok
YUKATEL DENİZLİSPORPantilimon, Lopes, Subotic, Leismann, Özer, Sagal, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Rodallega SAKAT: Özgür, Sakıb, Mustafa CEZALI: Yok
-----------------------------------------------------------------------KAYSERİSPOR Lung- Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Behich, Hasan Hüseyin, Campanharo, Lennon, Fernandes, Henrique, Kanga SAKAT: Manzala, NurettinCEZALI: Yok
ATAKAŞ HATAYSPORMunir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Helder Barbosa, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Akintola, Diouf SAKAT: YokCEZALI: Ribeiro
-----------------------------------------------------------------------MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Mert- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Gulbrandsen, BaSAKAT: Caiçara, Crivelli, Chadli*, Hasan Ali*CEZALI: Yok
GENÇLERBİRLİĞİNordfeldt, Mattias, Toure, Diego, Polomat, Berat, Murat, Candeias, Sefa, Furman, StancuSAKAT: Sio, SalihCEZALI: Yok
-----------------------------------------------------------------------DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Goiano, Robin Yalçın (Camara), Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Claudemir, Fayçal, Gradel, Kayode (Yatabare)SAKAT: Appindangoye, Ziya, FelixCEZALI: Yok
GALATASARAYOkan, Omar, Luyindama, Donk, Linnes, Taylan, Feghouli, Belhanda, Ömer, Emre (Arda), BabelSAKAT: Saracchi, Marcao, Muslera
CEZALI: Yok
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor