Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Sivasspor - Yeni Malatyaspor Mücadelesinin Muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Sivasspor - Yeni Malatyaspor Mücadelesinin Muhtemel 11'leri

1 saat önce

DEMİR GRUP SİVASSPOR Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Erdoğan YeşilyurtSAKAT: Kone, Muhammet CEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Vıp 54 TL, Maraton 22 TL, Kuzey Kale Arkası 14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Tribünü 14,5 TLEVKUR YENİ MALATYASPORFernolle-

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Sivasspor - Yeni Malatyaspor Mücadelesinin Muhtemel 11'leri, System.String[]
DEMİR GRUP SİVASSPOR 

Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Erdoğan Yeşilyurt

SAKAT: Kone, Muhammet 

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Vıp 54 TL, Maraton 22 TL, Kuzey Kale Arkası 14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Tribünü 14,5 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Fernolle- Seth, Murat Yıldırım, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Adem, Barış, Guilherme, Eren

SAKAT: Bifouma, Mina,

CEZALI: Yok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:04 Kaynak: DHA

Kale, Spor
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