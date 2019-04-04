Süper Lig'de Yarın Oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor Maçının Muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür
, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban
SAKAT: Onazi, Novak
CEZALI: Rodallega
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale
Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
ANTALYASPOR
Boffin- Nazım Sangare, Celustka
, Diego Angelo
, Cissokho, Charles, Zeki, Fredy, Hakan Özmert
, Amilton, Doukara
SAKAT: Salih Dursun
CEZALI: Chico