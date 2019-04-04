Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor Maçının Muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor Maçının Muhtemel 11'leri

20 dakika önce

TRABZONSPOR Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, EkubanSAKAT: Onazi, NovakCEZALI: RodallegaBİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL,...

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor Maçının Muhtemel 11'leri, System.String[]
TRABZONSPOR 

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

SAKAT: Onazi, Novak

CEZALI: Rodallega

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

ANTALYASPOR

Boffin- Nazım Sangare, Celustka, Diego Angelo, Cissokho, Charles, Zeki, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Doukara 

SAKAT: Salih Dursun    

CEZALI: Chico

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:56 Kaynak: DHA

Celustka, Kale, Abdülkadir Ömür, Spor
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