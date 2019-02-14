Son Dakika Haberleri: Süper Lig'de Yarın Oynanacak Yeni Malatyaspor-Beşiktaş Maçının Muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Yeni Malatyaspor-Beşiktaş Maçının Muhtemel 11'leri

1 saat önce

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç- Bülent, Murat Akça, Mina, Chebake, Murat Yıldırım, Donald, Adem, Guilherme, Aboubakar, AleksicSAKAT: Bifouma, PereiraCEZALI: FernolleBİLET FİYATLARI: 1'inci kategori 80 TL, 2'nci kategori 60 TL, 3'üncü kategori 45 TL, 4'üncü kategori 40 TL, 5'inci kategori 30...

Süper Lig'de Yarın Oynanacak Yeni Malatyaspor-Beşiktaş Maçının Muhtemel 11'leri, System.String[]
EVKUR YENİ MALATYASPOR:

Ertaç- Bülent, Murat Akça, Mina, Chebake, Murat Yıldırım, Donald, Adem, Guilherme, Aboubakar, Aleksic

SAKAT: Bifouma, Pereira

CEZALI: Fernolle

BİLET FİYATLARI: 1'inci kategori 80 TL, 2'nci kategori 60 TL, 3'üncü kategori 45 TL, 4'üncü kategori 40 TL, 5'inci kategori 30 TL, 6'ncı kategori 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL

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BEŞİKTAŞ

Karius- Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajicü, Güven(Kagawa), Burak 

SAKAT: Yok 

CEZALI Yok

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: DHA

Murat Yıldırım, Murat Akça, Spor
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