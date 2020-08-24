Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oluyor - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekiminin 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacağını duyurdu.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oluyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak.

(İHA)