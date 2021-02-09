Süper Lig'de yenilerden 25 gol

Türkiye'de 5 Ocak'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona eren ikinci transfer ve tescil döneminde yeni takımlarına katılan oyunculardan 15'i fileleri 25 kez havalandırdı.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Süper Lig kulüplerinin kadrosuna dahil ettiği isimlerden 81'i ligde şimdiye kadar kendilerine şans buldu.

Bu oyunculardan 15'inin gol sevinci yaşadığı ligde Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini, Galatasaray'dan Henry Onyekuru, Göztepe'den Peter Zulj ve Kasımpaşa'dan Isaac Kiese Thelin üçer golle en golcü isimler oldu.

Trabzonspor'da ???????Anastasios Bakasetas ile Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in ikişer gol bulduğu yeni isimlerden Muhammed Kamara (Atakaş Hatayspor), Aatif Chahechouhe (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Andrea Bertolacci (Fatih Karagümrük), Anton Maglica, Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor), Aliou Badji (MKE Ankaragücü), Stephen Mallan (Yeni Malatyaspor), Mikkel Diskerud ve Veton Tusha (Yukatel Denizlispor) da birer kez gol sevinci yaşadı.

Yeniler en fazla golü Galatasaray'da buldu

Galatasaray'ın yeni oyuncuları 5 gol üretirken, Fatih Karagümrük'te bu sayı 4 oldu. Göztepe ve Kasımpaşa'nın kadrosuna yeni dahil ettiği isimler 3'er, Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor'da 2'şer, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Yani Malatyaspor'da da birer gol buldu.

Yenilerin performansı

Ligde yeni takımlarında gol atan oyuncuların performansları şöyle:

Futbolcu Takım Gol Maç Süre Fabio Borini Fatih Karagümrük 3 8 687 Isaac Kiese Thelin Kasımpaşa 3 7 534 Peter Antonio Zulj Göztepe 3 6 343 Henry Onyekuru Galatasaray 3 3 212 Anastasios Bakasetas Trabzonspor 2 3 198 Mustafa Muhammed Galatasaray 2 2 135 Muhammed Kamara Atakaş Hatayspor 1 6 133 Aatıf Chahechouhe Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 5 404 Andrea Bertolacci Fatih Karagümrük 1 8 582 Anton Maglica Hes Kablo Kayserispor 1 3 153 Uğur Demirok Hes Kablo Kayserispor 1 4 271 Aliou Badji MKE Ankaragücü 1 4 302 Stephen Mallan Yeni Malatyaspor 1 2 88 Mikkel Diskerud Yukatel Denizlispor 1 4 110 Veton Tusha Yukatel Denizlispor 1 1 45

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