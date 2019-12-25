Süper Lig'de yılbaşı tatili! 17 oyuncu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de yılbaşı tatili! 17 oyuncu... - Son Dakika Spor

Süper Lig'de yılbaşı tatili! 17 oyuncu...

6 saat önce

Yabancı oyuncuların noel haftası cezalı duruma düşmeleri artık bir klasik haline geldi.

Süper Lig'de yılbaşı tatili! 17 oyuncu..., System.String[]

Yabancı oyuncuların noel haftası cezalı duruma düşmeleri artık bir klasik haline geldi...


Süper Lig'de bu yıl sonu da artan cezalı oyuncu sayısı dikkat çekti. 16. hafta maçlarında art arda sınırdaki oyuncuların kart görmesiyle tam 17 futbolcu tatile erken çıktı.


Devrenin son maçında takımlar önemli oyuncularından yoksun bir şekilde sahaya çıkacak. 17 futbolcudan ise yalnızca 3 oyuncunun yerli olması da dikkatlerden kaçmadı.


Tek kırmızı Konya'da


Beşiktaş'a konuk olacak Gençlerbirliği'nde; Stancu, Baiano ve Berat yok. Ev sahibinden Lens cezalı. Lider Sivas'la oynayacak Göztepe'de Titi, Gassama ve Jerome 4. sarı kartlarını gördü.


Ankaragücü'nde Kulusic, Denizli'de Tiago Lopes, Kayseri'de Miguel Lopes, Kasımpaşa'da Khalili, Konya'da Skubic, Rize'de Moroziuk, Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Trabzon'da Yusuf sarı kart cezaları nedeniyle oynayamayacak.


Konya'da Ömer Ali ise kırmızı kart cezalısı durumunda. Galatasaray'da ise Jimmy Durmaz, Antalyaspor karşısında oynayamayacak. (Fanatik)


Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:04 
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