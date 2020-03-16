Süper Lig'de zirve alev aldı! işte puan durumu - Son Dakika
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Süper Lig'de zirve alev aldı! işte puan durumu

22 dakika önce

Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 26. hafta maçları seyircisiz oynandı.

Süper Lig'de zirve alev aldı! işte puan durumu, System.String[]

Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 26. hafta maçları seyircisiz oynandı. Haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.


Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 53'e çıkardı ve haftayı averajla lider bitirdi. Aynı puana sahip Medipol Başakşehir ise ikinci sırada yer aldı.


Derbi maçta Beşiktaş ile sahasında golsüz berabere kalan Galatasaray ise haftayı 50 puanla üçüncü sırada tamamladı.


Sonuçlar


Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Kasımpaşa-Göztepe: 2-0


MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor: 2-1


Yukatel Denizlispor- Gençlerbirliği: 1-0


Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK: 1-0


İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: 1-0


Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1


Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-1


Galatasaray-Beşiktaş: 0-0


Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0


Puan durumu


Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


Takımlar O G B M A Y AV P


1. TRABZONSPOR 26 15 8 3 59 28 31 53


2. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 26 15 8 3 50 25 25 53


3. GALATASARAY 26 14 8 4 44 20 24 50


4. DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 14 7 5 47 29 18 49


5. BEŞİKTAŞ 26 13 5 8 40 32 8 44


6. AYTEMİZ ALANYASPOR 26 12 7 7 44 25 19 43


7. FENERBAHÇE 26 11 7 8 46 34 12 40


8. GÖZTEPE 25 9 7 9 29 30 -1 34


9. GAZİANTEP FK 26 8 8 10 36 41 -5 32


10. YUKATEL DENİZLİSPOR 26 8 7 11 26 34 -8 31


11. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 26 7 9 10 29 43 -14 30


12. GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 33 44 -11 28


13. KASIMPAŞA 26 7 5 14 38 50 -12 26


14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 26 5 11 10 21 33 -12 26


15. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 26 6 7 13 38 40 -2 25


16. ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 4 14 26 42 -16 25


17. MKE ANKARAGÜCÜ 26 5 8 13 23 45 -22 23


18. HES KABLO KAYSERİSPOR 26 5 7 14 28 62 -34 22


27. hafta programı


Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:


20 Mart Cuma:


20.00 Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor (Ülker)


21 Mart Cumartesi:


14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)


17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)


17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)


20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)


22 Mart Pazar:


13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)


16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)


19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)


19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

Antalyaspor, Başakşehir, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:33 
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