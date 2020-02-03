Süper Lig'de zirve yarışı karıştı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'de zirve yarışı karıştı! - Son Dakika Spor

Süper Lig'de zirve yarışı karıştı!

6 saat önce

Süper Lig'de haftalardır liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor'un son 2 maçta 5 puan kaybetmesi, şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı.

Süper Lig'de zirve yarışı karıştı!, System.String[]

Süper Lig'de haftalardır liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor'un son 2 maçta 5 puan kaybetmesi, şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı. 41 puana sahip Yiğidolar, bu hafta sahasında 39 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i ağırlayacak, gelecek hafta da Trabzon deplasmanına çıkacak. Bu iki maç Sivas'ın yarıştaki kaderinde belirleyici olacak.


ARTIK HER MAÇ FİNAL


39 puanlı Başakşehir ve 38 puanlı Trabzon, ilk 7'den sadece F. Bahçe ile karşılaştı, diğer takımlarla önümüzdeki haftalarda oynayacaklar. Yine 38 puanlı Alanya da şampiyon adaylarıyla bu haftadan itibaren karşılaşacak. Güney ekibi cumartesi F.Bahçe'ye konuk olacak. 37 puanlı Kanarya ise Başakşehir ve Trabzon maçlarını geride bıraktı.


FENERBAHÇE AVANTAJLI


Alanyaspor, G. Saray ve Sivas ile içeride oynayacak olan Kanarya, rakiplerine oranla fikstür avantajına sahip... 36 puanlı G.Saray'ın fikstürü hepsinden zor çünkü şampiyonluk yarışı yaptığı takımların hiçbiriyle ikinci yarıda karşılaşmadı. 33 puanlı Beşiktaş ise sadece Sivas'la oynadı.


Sivasspor, Trabzon, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:43 
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