Süper Lig'deki Medipol Başakşehir-Bursaspor Karşılaşması, Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Hakem Halis...
1 saat önce
Süper Lig'deki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından 5. dakikada durduruldu.
Süper Lig'deki Medipol Başakşehir- Bursaspor
karşılaşması, yoğun kar yağışı nedeniyle hakem Halis Özkahya
tarafından 5. dakikada durduruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:21 Kaynak: AA
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