Süper Lig'deki Medipol Başakşehir-Bursaspor Karşılaşması, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Hakem...
1 saat önce
Süper Lig'deki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi.
Süper Lig'deki Medipol Başakşehir- Bursaspor
karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya
tarafından tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:37 Kaynak: AA
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