Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)
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Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)

1 saat önce

Süper Ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakanın 30 dakikası geride kalırken bordo-mavililer Avdıjaj'ın 3. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 önde götürüyor. - SİVAS

Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:42 Kaynak: İHA
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