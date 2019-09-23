Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)
1 saat önce
Süper Ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:42 Kaynak: İHA
Süper Ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakanın 30 dakikası geride kalırken bordo-mavililer Avdıjaj'ın 3. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 önde götürüyor. - SİVAS
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