Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Son Dakika Spor Haber

Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

1 saat önce

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasını Sorloth ayağının tersiyle Avdıjaj'a bıraktı. Avdıjaj ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağalarla buluşturdu. 0-1


6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.


36. dakikada Trabzonsor sol kanattan kullandığı korner atışına Hosseını'nın kafa vuruşu kaleci Samassa'dan döndü. Novak'ın tamamlamak istediği top savunma oyuncularından geri dönen meşin yuvarlağa bu kez Sorloth tamamlamak istedi ancak savunma oyuncuları gole izin vermedi.


41. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Fernando, kaleci Uğurcan'ın yanından topu ağlara gönderdi. 1-1


Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx


Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Caner xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi x, Hakan Arslan x, Isaac Cofie x (Fernando Andrade dk. 38 x), Erdoğan xx, Emre Kılınç xx, Mert Hakan Yandaş xx, Yatabare x


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Kone, Papp, Fernando, Vieira, Traore, Fatih Aksoy, Armın Derlek Volkan Eğri, Ziya Erdal


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx, Obi Mikel xx, Avdijaj xx, Nwakaeme xx, Sorloth xx


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Avdıjaj (dk. 3) (Trabzonspor), Fernando Andrade (dk. 41) (Demir Grup Sivasspor)


Sarı Kart: Campi (Trabzonspor) - SİVAS

Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dha yurt bülteni - 20
Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok! "Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 22:03:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]