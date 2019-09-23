Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor karşılaştı. Demir Grup Sivasspor müsabakayı 2-1 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasını Sorloth ayağının tersiyle Avdıjaj'a bıraktı. Avdıjaj ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağalarla buluşturdu. 0-1

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çıkardı.

36. dakikada Trabzonsor sol kanattan kullandığı korner atışına Hosseını'nın kafa vuruşu kaleci Samassa'dan döndü. Novak'ın tamamlamak istediği top savunma oyuncularından geri dönen meşin yuvarlağa bu kez Sorloth tamamlamak istedi ancak savunma oyuncuları gole izin vermedi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasında topla buluşan Fernando, kaleci Uğurcan'ın yanından topu ağlara gönderdi. 1-1

58. dakikada Fernando Andrade'nin pasında ceza sahası içende kaleci ile karşı karşıya kalan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

75. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı korner atışında Sorloth'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

76. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu Sorloth'un kafasına gelen tekmeyi VAR'da incelemesi üzerine penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sorloth meşin yuvarlağı auta gönderdi.

83. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

85. dakikada Fernando'nın pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90. dakikada Nwakaeme'nın pasında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada savunmadan atılan uzun topla ceza sahası içine giren Uğur Çiftçi rakiplerinden sıyrılarak kale sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satman xx, Mustafa Sönmez xx

Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Caner xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Isaac Cofie x (Fernando Andrade dk. 38 xx), Erdoğan xx (Traore dk. 46 xx), Emre Kılınç x (Kone dk. 89 ?), Mert Hakan Yandaş xx, Yatabare xx

Yedekler: Ali Şaşal Vural,Papp, Vieira, Fatih Aksoy, Armın Derlek Volkan Eğri, Ziya Erdal

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hosseini xx, Campi x, Novak xx, Sosa xx, Abdulkadir Parmak xx, Obi Mikel xx, Avdıjaj x (Koray Kılınç dk. 61 x), Nwakaeme xx, Sorloth x (Fıratcan Üzüm dk. 90 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Safa Kınalı, Muhammet Akpınar

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Avdıjaj (dk. 3) (Trabzonspor), Fernando Andrade (dk. 41), Uğur Çiftçi (dk. 90+3) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: Campi, Avdıjaj, Koray Kılınç (Trabzonspor), Fernando Andrade, Erdoğan Yeşilyurt, Samassa (Demir Grup Sivasspor)

(İHA)