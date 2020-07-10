Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Futbol Kulübü talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

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