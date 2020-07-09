Süper Lig'den 4 kulüp, 7 futbolcu PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

Süper Lig'den 4 kulüp, 7 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulüp ile 7 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulüp ile 7 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye verildi.

Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Göztepe kulüpleri ile Medipol Başakşehirli futbolcular Aziz Eraltay, Uğur Uçar, Yukatel Denizlisporlu futbolcular Özgür Çek, Olcay Şahan, MKE Ankaragücü futbolcusu Sedat Ağçay, Mahmut Akan, Daniel Lukasik, antrenör Atila Gerin, Fenerbahçe kaleci antrenörü Volkan Demirel ve Göztepe antrenörü Erkan Akkoç'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki önlemlere uymadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:25 Kaynak: AA

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